Kevin Spacey afrontará un nuevo proceso judicial en Reino Unido en octubre de 2026, luego de que tres hombres presentaran demandas civiles por presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 2004 y 2015, cuando el actor trabajaba en el teatro Old Vic.

Dos de los demandantes ya habían formado parte del juicio penal de 2023, en el que el actor fue absuelto de todas las acusaciones.

El tercero, el actor Ruari Cannon, también demandó al teatro y renunció al anonimato, a diferencia de los otros implicados.

Spacey, de 66 años, no acudió a la audiencia preliminar realizada este miércoles.

Aunque el ganador del Oscar ha negado todas las imputaciones, su carrera quedó marcada desde que las denuncias surgieron en el contexto del movimiento #MeToo.

La jueza Christina Lambert determinó que los casos se revisen de manera conjunta en 2026. (Por Pilar Gutiérrez)