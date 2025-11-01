Jóvenes del PAN realizaron una protesta simbólica frente a las oficinas del ITEI en Guadalajara para denunciar la inminente desaparición del órgano garante de transparencia en Jalisco.

Colocaron una lona con la frase “Movimiento Ciudadano y Morena mataron la transparencia” y un arreglo floral que simuló el “funeral” del instituto.

Participantes advirtieron que, sin un árbitro independiente, el propio Gobierno “se autocontestará”, debilitando la supervisión ciudadana.

Además de la protesta, el PAN presentó una iniciativa para fortalecer el marco de transparencia: propone eliminar el Consejo Consultivo creado por el Ejecutivo, incorporar a universidades y sociedad civil al Comité Estatal de Transparencia, convertir la Contraloría en autoridad garante autónoma y evaluar a titulares mediante el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción.

Los jóvenes afirmaron que seguirán defendiendo el derecho a saber.