El delantero francés Kylian Mbappé recibió hoy la Bota de Oro, que lo premia como el máximo goleador de la temporada pasada entre todas las ligas europeas, gracias a los 31 tantos anotados con la casaca del Real Madrid.

El festejo fue en el Santiago Bernabéu, acompañado de todos sus compañeros, cuerpo técnico y la directiva que encabeza Florentino Pérez.

Mbappé se mostró emocionado y agradecido: “Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gran placer, para mí, recibir la Bota de Oro. Es un momento importante para mí… la primera vez que gano este premio, uno que significa mucho como delantero. Pero quiero dar las gracias, primero, a todos mis compañeros por venir, así como por ayudarme en todos los momentos; gracias a ellos, puede salir la mejor versión de Kylian y puedo ayudar al equipo para ganar este año. Tenemos un grupo increíble y espero que levantemos muchos trofeos esta temporada. Al final, eso es lo más importante, lo colectivo. Y yo opino que, con toda la gente que veo aquí, podemos ganar muchas cosas”, dijo.

Por cierto que Mbappé podría ganar en 2026, pues al momento lleva 17 goles en 16 partidos entre todas las competencias con el cuadro Merengue. (Por Martín Navarro Vásquez)