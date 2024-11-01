Fin de semana de visitas a los panteones de Zapopan, 14 camposantos que serán vigilados por más de 500 elementos de distintas corporaciones.

El presidente municipal, Juan José Frangie, asegura que sí le dan el mantenimiento a las áreas comunes y perímetros de estos cementerios.

“Durante todo el año se les está dando mantenimiento. Ahorita, por ejemplo, en este operativo de Día de Muertos serán casi 530 gentes las que van a operar, obviamente de todas las dependencias y, bueno, el recorrido de hoy es más que todo, hay actividades dentro de los panteones como este altar. También va a haber ahí un festival, una obra de teatro, y bueno, esta tradición hay que seguirla conservando, la UNESCO ya la tiene como bien inmaterial ¿no?”.

Zapopan recuerda que el estado de las criptas y tumbas es responsabilidad de los familiares; piden mantenerlas limpias y rehabilitadas. (Por Gustavo Cárdenas)