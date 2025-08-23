Luego de 13 años de ausencia, Kylie Minogue volvió a México con un concierto en el Palacio de los Deportes, donde 15 mil personas celebraron su regreso.

La cantante australiana repasó éxitos como “In Your Eyes”, “Get Outta My Way” y “Come Into My World”, lo que desató la euforia en el público.

Ataviada en rosa mexicano y acompañada de luces láser y un potente despliegue escénico, Minogue mostró la energía que la mantiene como referente global del pop.

La gira continuará en Guadalajara y Monterrey.