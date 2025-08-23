La Secretaría de Marina aseguró más de 900 kilos de cocaína durante un operativo marítimo al suroeste de Acapulco, Guerrero, considerado uno de los decomisos más relevantes del año.

El cargamento fue localizado en 30 bultos que flotaban en el mar, por lo que se tuvo que utilizar un buque y un helicóptero para recuperar la carga.

Con este golpe, la Armada de México suma más de 46 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas en lo que va de la actual administración.