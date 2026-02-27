Chapala fue uno de los municipios menos afectados por la violencia del domingo, por lo que su actividad económica se encuentra restablecida en más del 90 por ciento, explica el presidente municipal, Alejandro Aguirre.

“Chapala ha reanudado sus actividades en 90 por ciento. Obviamente el domingo se encontraban ya algunos turistas que venían de algunas partes o de otras ciudades cercanas, a quienes les dimos alojamiento, los apoyamos durante ese día y al día siguiente los apoyamos también para que regresarán a su destino”.

El presidente municipal reitera que no hubo incidentes mayores, por lo que previo al fin se semana, asegura que Chapala, uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco, se encuentra en calma y en paz. (Por Gricelda Torres Zambrano)