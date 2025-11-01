Tras la difusión de supuestas nóminas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en las que se detallan montos destinados a su operatividad y presuntos sobornos a policías municipales y estatales, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, afirmó que la dependencia está dispuesta a colaborar en cualquier investigación.

“Estamos abiertos a colaborar con la federación en cualquier tipo investigación o intercambio de información, y que se investigue lo que se tenga que investigar, es la única manera que tenemos de trabajar y garantizar la seguridad tanto de los elementos como de la ciudadanía”.

Hernández agregó que sería necesario precisar quiénes estarían involucrados, ya que en los documentos difundidos se menciona de manera general a policías estatales y a elementos de la recién creada Policía Estatal de Caminos, sin detallar nombres. (Por Edgar Flores Maciel)