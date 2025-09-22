La actriz Kate del Castillo dará el salto de la actuación a la dirección de cine, por lo que prepara lo que será su ópera prima y será rodada en Guadalajara, así lo reveló el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
“Hemos ya comprometido con Kate del Castillo que su ópera prima va a ser grabada en Jalisco el próximo año, va a venir ya en noviembre próximo a grabar el anuncio, pero bueno, se queda la ópera prima de Kate para Jalisco”.
Además, el mandatario mencionó que con la finalidad de que Jalisco sea atractivo para productores y directores del séptimo arte, se creó un fideicomiso de cash rebate, que permite devolver a los productores los impuestos generados en el estado. (Por Katia Plascencia Muciño)
La actriz Kate del Castillo debutará como directora de cine
La actriz Kate del Castillo dará el salto de la actuación a la dirección de cine, por lo que prepara lo que será su ópera prima y será rodada en Guadalajara, así lo reveló el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.