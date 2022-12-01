En su carácter de ciudadana, la diputada suplente María Elena Pérez Jaén, presentó en San Lázaro, solicitud de juicio político en contra del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por su relación con el líder La Barredora, Hernán Bermúdez.

“En esta demanda estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación hasta por veinte años, así como la apertura de haberlos, de los procesos penales correspondientes. Al respecto y siguiendo la misma analogía del c. Adán Augusto López Hernández, es de notorio conocimiento que al ser él el superior jerárquico de su entonces secretario de seguridad y protección ciudadana del estado de Tabasco, en su periodo como gobernador, tenía conocimiento de las actividades ilícitas descritas a detalle”.

López Hernández debe asumir, añadió, su responsabilidad en diversos actos de carácter administrativo, político y penal. (Por Arturo García Caudillo)