No, son uno, ni dos, ni tres; se cuentan por decenas los hoyos y baches en toda la calle Guayaba en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque. Desde el cruce con la calle Aguacate y hasta la de Mora, es un batallar para los peatones, así lo denuncia don Tino Zepeda, vecino y comerciante.
“Nunca la arreglan, nomás le hacen un arreglo – por aquí sí y por aquí no – nomás le echan un puño de tierra – ¿Hace cuánto que no la arregla el Ayuntamiento? – La arreglan, pero mal hecho lo hacen, porque pasan los días y ya están otra vez las piedras – Horrible – Y las tapaderas de Registro no le echan cemento ahí está una – también abierta – sumida.”
Los vecinos de la calle Guayaba se quejan y protestan, pues, haciendo cuentas, son años sin una reparación real en la colonia Las Huertas. (Por Gustavo Cárdenas)
La calle Guayaba llena de hoyos en Tlaquepaque
