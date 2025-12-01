Aunque ya estaba anunciado en la ficha del evento, Robbie Williams sorprendió con una aparición estelar durante el sorteo del Mundial 2026, donde interpretó Desire, el himno oficial de la FIFA.

El cantante británico compartió el escenario con Nicole Scherzinger, quien ocupó el lugar de Laura Pausini, intérprete original del tema lanzado en junio para el Mundial de Clubes.

La canción, que promueve valores como unidad, esperanza y diversidad cultural, no había tenido presentaciones en vivo pese a su buena recepción inicial.

El performance inédito desató rumores sobre una posible participación de Williams en el nuevo tema del Mundial 2026, lo que marcaría su segunda colaboración con la FIFA tras su presentación en Rusia 2018. (Por Pilar Gutiérrez)