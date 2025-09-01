La cantautora Andrea Ele lanzó su nuevo EP titulado “Conmigo”, una producción que surgió a raíz de un proceso personal difícil y que busca conectar con quienes atraviesan situaciones similares.

En entrevista, compartió que este proyecto nació de manera espontánea tras vivir un divorcio.

“Este EP en especial, surgió de un divorcio, hace un año me divorcio. Y no fue como que dije hay voy a hacer un EP justamente para eso, sino que en el proceso yo empecé a escribir para sanarme a mí misma, o sea, dije tengo que componer, tengo que sacarlo, me empecé a juntar con productores, compositores y empecé a planear una recopilación de canciones y fue cuando dije, sabes qué, ya que las seleccioné y todo, esto me da para, me huele a que quiero hacer un EP que se trate de distintos duelos”.

Andrea adelantó que ya trabaja en nuevos proyectos, entre ellos más canciones y presentaciones, con la intención de seguir expresando sus vivencias a través de la música y compartirlas con su audiencia. (Por Pilar Gutiérrez)