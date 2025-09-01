Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda ya no podrá deducir de impuestos las aportaciones que anualmente hacen los bancos privados para el pago de la deuda del Fobaproa. Con esta medida la federación recupera 10 mil millones de pesos.

“Pero creo que es justo que no haya esta deducción, entonces ya viene plateada en la Ley de Ingresos”.

Fue en 1998 cuando el ex presidente Ernesto Zedillo tomó la decisión de convertir la deuda privada de los bancos en deuda pública, lo cual fue aprobado por los diputados del PRI y PAN. (Por Felipe Barrera Jaramillo)