La Ciudad de México está en paz y lista para recibir el Mundial 2026, asegura la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

“Decir que la Ciudad de México está en paz y funciona con total normalidad y durante estos acontecimientos del domingo, aquí en la Ciudad de México se garantizó calma, tranquilidad y orden público, no hubo incidentes de violencia de relevancia. Y vamos a continuar, como lo hacemos todos los días, en esta senda de reducción de los delitos de alto impacto. Reiteramos que nuestra ciudad está preparada para recibir el mundial”.

La capital de la República está lista en seguridad, infraestructura, organización, logística, movilidad y en servicios. Y para reforzar todo esto, en los próximos días se instalará un gabinete con las 16 alcaldías. (Por Arturo García Caudillo)