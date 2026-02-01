Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México eligieron por a Tereso Medina como su nuevo dirigente nacional para los próximos 5 años en sustitución de Carlos Aceves del Olmo que dirigió a la CTM durante la última década.

En votaciones realizadas en el 17 Congreso Nacional Ordinario, los trabajadores del Sector obrero designaron a Medina tras ser el único candidato registrado para la elección, a pesar de que se había manejado la posibilidad de que participaran otros perfiles.

Medina Ramírez, de 63 años, cuenta con estudios de licenciatura en Derecho Laboral por el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM y una maestría en la Escuela Libre de Derecho.