Entre las 40 recomendaciones al gobierno federal que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desaparecidos en México, destacan la prevención y erradicación del problema, así trabajo más efectivo contra el reclutamiento forzado con perspectiva de género, explica su vicepresidenta, Andrea Pochak.

“Es crucial fortalecer las medidas de erradicación de la desaparición, evaluar su eficacia, esclarecer responsabilidades estatales, incluyendo a definir el alcance interno de la aquiescencia (consentimiento) en contextos de control criminal. En materia de búsqueda inmediata con enfoques diferenciados, las recomendaciones apuntan a asegurar la implementación efectiva del protocolo Alba, sin esperas”.

Este martes en el Iteso de Guadalajara, los integrantes de la Comisión Interamericana presentarán el informe sobre desaparecidos en México. En este ubica a Jalisco como la entidad con más desapariciones del país y con municipios con alta incidencia como son Lagos de Moreno y toda la zona metropolitana. (Por Gricelda Torres Zambrano)