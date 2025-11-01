En aras del descanso y la salud mental del alumnado, así como de las y los maestros, las secciones 47 y 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, continuarán impulsando como lo hacen desde hace tres años, el que los calendarios escolares sean de septiembre a junio, explica Leonel Mayorga, representante de esta última.

“Nosotros seguimos demandando un calendario escolar de septiempre a junio y lo que hemos planteado junto con el secretario es, uno, si bien es cierto en este momento no se pueden dar los dos meses de descanso como lo hemos venido planteando, si observamos de que las niñas y los niños ingresen hasdta el 31 de agosto, esto significa que al menos tendríamos siete semanas de descanso”.

El líder de la sección 16 aclara que no son los maestros los responsables del recorte del calendario que la semana pasada anunció de manera fallida el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por lo que le pide a los padres de familia no entrar en confrontaciones con ellos. Les recuerda que los profesores están de su lado. (Por Gricelda Torres Zambrano)