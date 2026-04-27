“A toda madre” cinta de comedia mexicana, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de cine en Guadalajara, presenta una propuesta independiente que busca incluir a más comediantes en las películas, así lo compartió el standupero y protagonista, Hugo, “El cojo feliz”.

“Sí, creo que llegó el momento de que la oferta también incluya comediantes interpretando comedia, ya tenemos varios muy buenos actores que hacen comedia, actores que se les da la comedia, pero ahora la propuesta viene a complementar con comediantes haciendo comedia, entonces, a ver qué tal sale”.

Tras su paso por el festival, y con un elenco destacado como Ricardo Pérez, Lourdes Echevarría y hasta Adal Ramones, la película de Max del Río, se encuentra en la búsqueda de una distribuidora, para llevarla a las salas comerciales y posteriormente a las plataformas. (Por Pilar Gutiérrez)