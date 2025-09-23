La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que la cinta “No Nos Moverán”, dirigida por Pierre Saint-Martin, fue seleccionada para representar a México en los Premios Óscar y Goya del 2026.

La película narra la historia de Socorro, interpretada por Luisa Huertas, una mujer obsesionada con descubrir al responsable del asesinato de su hermano durante la masacre de Tlatelolco en 1968.

El elenco también incluye a Juan Carlos Colombo, Pedro Hernández, José Alberto Patiño, Agustina Quinci y Rebeca Manríquez.

No Nos Moverán tuvo su estreno en 2025 en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde se llevó el premio a Mejor Película y recientemente, ganó cuatro Premios Ariel, entre ellos a Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz para Luisa Huertas y Mejor Guion Original. (Por Katia Plascencia Muciño)