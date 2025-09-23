El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán “N”, alias El Comandante H o El Abuelo, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

El juez de Control ratificó la prisión preventiva oficiosa al presunto líder del grupo de “La Barredora”, en continuación de la audiencia inicial celebrada este martes, la cual se desarrolló de manera privada por razones de seguridad.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, la Fiscalía de Justicia local aportó pruebas suficientes para que el juez procesara a Hernán “N”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.