La Comisión Nacional de Búsqueda anunció un cambio en su estrategia de acompañamiento a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Ahora la Comisión trabajará de manera directa con los colectivos, estado por estado, para diseñar estrategias de búsqueda basadas en patrones comunes de desaparición.

Cuando existan coincidencias en la forma, el lugar o las circunstancias de la desaparición entre personas de diferentes estados como Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit o Jalisco, los casos se integrarán en una sola línea de trabajo para fortalecer las búsquedas.