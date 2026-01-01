La presidenta Claudia Sheinbaum, desmintió que Josefa González embajadora saliente de México en Gran Bretaña, esté siendo investigada por la comisión del delito de acoso laboral, como se dio a conocer en medios de comunicación y redes sociales.

“No hay ninguna en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Se revisó su actuación y no hay ninguna investigación. Parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes. Ella hizo un buen papel allá en Inglaterra, bueno, en Reino Unido”.

La vacante que deja González Blanco será ocupada por el ex fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, una vez que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifique su nombramiento. (Por Arturo García Caudillo)