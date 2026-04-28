La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció una huelga nacional durante la Copa Mundial 2026, evento deportivo que iniciará el próximo 11 de junio.

Ante la falta de respuesta de las autoridades federales a sus demandas, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, la CNTE propone un paro indefinido y se concentrará en el Zócalo de la Ciudad de México, sede del Fan Fest que instalará la FIFA.

El secretario general de la Sección 9 Democrática, Pedro Hernández, comentó que será una manifestación contra un evento al que no tendrá acceso la mayoría de la población por el costo de los boletos y por acciones ineficientes de los gobiernos para garantizar la convivencia entre habitantes y turistas.