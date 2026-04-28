El próximo 6 de mayo a las 11 horas, se llevará a cabo el macrosimulacro estatal “Jalisco Prevenido ante los Desastres”, con un escenario de sismo de magnitud 8.0 frente a la costa de Chamela, en el municipio de La Huerta.

El ejercicio busca fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

El director de Protección Civil, Sergio Ramírez López, informó que se simularán afectaciones a infraestructura, evacuaciones y cierre de accesos carreteros, con percepción de movimiento “muy fuerte” en zonas costeras como Puerto Vallarta y Barra de Navidad y “fuerte” en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Hasta ahora se prevé la participación de al menos 500 mil personas, aunque autoridades buscan superar la cifra.

El llamado es a que familias, empresas y escuelas se sumen y refuercen sus protocolos de seguridad.