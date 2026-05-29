La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció una nueva jornada de movilizaciones para este viernes en distintas regiones de Oaxaca, como parte de su plan de acción para presionar en sus demandas al gobierno federal y estatal.

Entre las acciones previstas se encuentra la liberación de casetas para el paso libre de automovilistas y la retención de vehículos de empresas trasnacionales en las plazas de cobro de Huitzo, en la región Mixteca y Cañada, así como en Barranca Larga, en la región Costa.

La dirigencia de la CNTE también contempla el cierre de instalaciones de Pemex en las regiones del Istmo, Sierra y Tuxtepec, además del bloqueo al aeropuerto en la región de Valles Centrales.