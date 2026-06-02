Luego de cuatro horas reunidos con los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Educación Pública, Mario Delgado, la disidencia magisterial reportó cero avances en la negociación con el Gobierno Federal, por lo que reiteraron su exigencia de ser atendidos por la presidenta Sheinbaum, así lo informó el secretario general de la sección 58 de la CNTE en Zacatecas, Marcelino Rodarte.

“No hay respuesta aún de cuándo se sentará la presidenta para atender a esta comisión. Hoy en la Asamblea Nacional Representativa estaremos informando que declararon un receso. Pedimos antes de salir que fuera la presidenta la que hoy diera la información por medio de una respuesta. Hoy seguimos como hace 18 meses, no hay todavía agenda con la presidenta de la República”.

Además pidieron el resarcimiento del daño ocasionado al compañero lesionado este lunes producto de un cohetón y que cese la represión de que han sido objeto en las últimas semanas y días. (Por Arturo García Caudillo)