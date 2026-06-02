El Ayuntamiento de Zapopan y la asociación Fin a la Esclavitud A.C. presentaron la campaña “It’s a Penalty”, orientada a prevenir la trata y explotación de personas durante el Mundial de Futbol 2026.

La estrategia contempla 13 materiales informativos colocados en parabuses, plataformas de transporte, hoteles, aeropuertos y redes sociales para alertar sobre riesgos, señales de captación y mecanismos de denuncia.

La organización explicó que eventos masivos pueden generar condiciones propicias para estos delitos, especialmente en espacios de celebración como bares, hoteles y restaurantes.

La campaña cuenta con el respaldo de empresas como Airbnb, Booking y Uber, cuyos conductores recibirán capacitación para detectar actividades sospechosas.

Las autoridades invitaron a denunciar cualquier situación de riesgo al novecientos once o al número ochocientos cincuenta y cinco treinta y tres cero cero del Consejo Ciudadano.