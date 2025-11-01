La policía de Tailandia confirmó que ya investiga la denuncia presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en ese país, contra la mexicana Fátima Bosch, ganadora del certamen 2025.

La comisaría de Watphrayakhrai informó que la querella (por presunta difamación tras la discusión viral del 4 de noviembre) sigue en curso y que Bosch, actualmente en Estados Unidos, no ha sido contactada aún.

Miss Grand International, propiedad de Nawat, afirmó que llevará el caso “hasta sus últimas consecuencias” y que ya entregó el primer paquete de pruebas.

Nawat niega haber llamado “tonta” a Bosch, como ella sostiene, mientras crecen las acusaciones de fraude en el concurso.

Bosch denunció recibir mensajes de odio tras su coronación, mientras el caso podría ser turnado a la Fiscalía General por residir en el extranjero. (Por Pilar Gutiérrez)