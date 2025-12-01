A cuatro años de distancia, el Gobierno de la Ciudad de México y la Sedatu entregaron viviendas a las familias que resultaron afectadas por un deslave en el Cerro del Chiquihuite en la capital de la República. Es la voz de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

“Se está haciendo realidad un sueño, fueron reubicados por un momento tan difícil que vivieron de riesgo y tienen una construcción maravillosa, hoy tienen escrituras”.

Se reubicó a 350 familias, 200 de ellas en Tlalnepantla, Estado de México y el resto en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Por Arturo García Caudillo)