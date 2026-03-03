La extorsión se ha convertido en el delito que está “matando” a las micro, pequeñas y medianas empresas en México, advierte la Coparmex.

El presidente nacional del organismo patronal, Juan José Sierra Álvarez, afirmó que este ilícito no solo mantiene “de rodillas” a miles de empresarios, sino que en muchos casos provoca el cierre definitivo de los negocios.

Detalló que la extorsión ha crecido 78 por ciento en la última década y tiene una cifra negra del 97 por ciento; es decir, la gran mayoría de los casos no se denuncia, lo que impide dimensionar el tamaño real del problema.

Explicó que 68 por ciento de las extorsiones son telefónicas, aunque también persisten el cobro de piso y casos vinculados a la delincuencia organizada.