Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a tres hombres, dos ecuatorianos y un colombiano, por su posible participación en delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

Manuel Fabricio Bravo Orejuela, Richard Paul Yugual Suárez y Jorge Fernández Mejía Tenorio fueron detenidos por la Marina Armada, a bordo de un semisumergible, en el que transportaban varias toneladas de cocaína frente a la costa de Colima.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada aportó los datos de prueba necesarios para llevarlos a proceso.