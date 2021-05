Todo apunta a que fue la falta de mantenimiento la causa del colapso de un puente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que deja saldo de 25 muertos y decenas de lesionados, señala el subsecretario de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, Armando Brenes Moreno.

“Que fue falta de mantenimiento, como bien comentas es una obra nueva, que eso no quiere decir que no o tenga una inspección visual periódica, , cada año y de esta revisión si se ve algo anormal, en algún elemento estructural, pues inmediatamente hacer los peritajes correspondientes, precisamente para evitar este tipo de accidentes fatales”.

Destaca que fue una verdadera irresponsabilidad del gobierno de la Ciudad de México no haber hecho caso a los señalamientos de los vecinos sobre los problemas estructurales detectados a simple vista. (Por Claudia Manuela Pérez)