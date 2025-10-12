Romería 2025 fue le encuentro entre generaciones, chicos y grandes que caminaron y acompañaron a la Virgen de Zapopan de regreso a la basílica. Francisco Maldonado asistió con su nieta Karla, ambos vivieron la emoción y la fe de este evento multitudinario.
“Frank como les fue? – muy bonito todo mucha banda mucha gente mucha danza y traje a mi nieta – hay que enseñarles a las nuevas generaciones- sí hay que enseñarles a todos y nos dieron agua gratis – ah pues así ya no se cansa uno – no no echándole ganas y con fe – le pidió algo a la virgen – sí le pedí algo”.
Hubo quienes la recorrieron toda, otros caminaron poco, y quienes solo vieron pasar a la Virgen de Zapopan, pero todos pidiendo su milagro. (Por Gustavo Cárdenas)
La fe por la Virgen de Zapopan se pasa de generación en generación
