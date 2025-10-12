Desde la catedral de Guadalajara hasta la basílica de Zapopan, 9 kilómetros 200 metros de recorrido, la Romería 2025 fue caminada por millones de personas de todas las edades y de todas partes de México, todos con la intención de agradecer lo recibido y acompañar a la Virgen de Zapopan de regreso a su casa, así como la señora Rosa Sánchez.

“Sí caminé con la virgen gracias a Dios, sí con lo bonito de ella – como estuvo el vestido la fiesta – un montón de danzas como cada año yo desde que estoy niña vengo a la romería, ahora dan tantas cosas y antes cuando estaba niña nada daban, agua pan todo regalado – le daba la gente – cajas de pan que ponen agarren ayúdenme para que se acabe”.

Rosa Sánchez camino los 9 kilómetros hasta la basílica de Zapopan, ella le pidió a la virgencita salud para toda su familia. (Por Gustavo Cárdenas)