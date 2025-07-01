Del 13 al 17 de agosto, San Francisco Tesistán en Zapopan celebrará la Feria del Elote, un evento gratuito que rinde homenaje a uno de los ingredientes más queridos de la cocina mexicana.

Los asistentes podrán disfrutar de esquites, pan de elote, flanes, nieves y más, además de presentaciones musicales, danzas folclóricas, juegos mecánicos y venta de artesanías.

La feria es una excelente opción para disfrutar en familia o con amigos, promoviendo la gastronomía local y el valor cultural del maíz en un ambiente festivo y tradicional.