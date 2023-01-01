El titular de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones de la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco, Javier Sierra Moreno, aclara que no hay quejas formales de vehículos descompuestos durante la verificación.

“Pues no, la verdad es que no hay registro de vehículos descompuestos en los centros de verificación. Este es un tema que ha salido recurrentemente, pero no tenemos un solo registro de un auto que se haya descompuesto por el proceso de verificación”.

Recuerda que la verificación vehicular es obligatoria para hacer el canje de placas.

Apenas ha verificado el 18 por ciento, por lo que en los próximos días se lanzará una campaña de concientización. (Por Gricelda Torres Zambrano)