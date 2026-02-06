La carpeta de investigación fue abierta a partir de la llegada de la nueva titular de la Fiscalía General de la República y todos los integrantes del Gabinete de Seguridad aportaron información, asegura el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la detención del presidente municipal de Tequila.

“Se inició una carpeta de investigación con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy. Iniciamos la carpeta, todo el gabinete de seguridad aportó información sobre este caso. Hubo un gran trabajo de recopilación de información por parte de inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia de la Secretaría de Seguridad y del Centro Nacional de Inteligencia. Se realizó un despliegue donde participaron las instituciones del Gabinete de Seguridad, participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y de detuvieron a estas personas. No sólo se detiene al presidente municipal sino de detiene al director de Seguridad Pública, al director de obras y a otras personas. Son cuatro detenidos”. (Por Arturo García Caudillo)