Tremendo caos vehicular se generó esta mañana de viernes sobre los carriles laterales de avenida López Mateos, a las afueras del centro cultural Las Águilas, pues ahí fue colocado un puesto de vacunación contra sarampión con modalidad vehicular. Y esto provocó que padres de familia llevaran a los niños desde temprano y se hiciera una enorme fila de autos y camionetas. Así lo justificó la señora Jazmín.
“¿A que vinieron? platiqueme – A ponernos la vacuna del sarampión – ¿y le dijeron que en el carro se podía? – Si vimos un video nos dijeron que aquí era para los vehículos pero se hizo un relajo – ¿se hizo un relajo verdad? como que no nos pusimos de acuerdo, o al contrario, ahora todos queremos la vacuna – mas bien yo creo que todos estamos interesados en ponérnosla – ¿y ya no va ir a la escuela? – no, preferible ponérsela y que vaya el lunes protegido – con su cubrebocas ya también – si, más vale”.
Afortunadamente, elementos de la policía Vial del Estado llegaron a poner orden y a coordinar los turnos para que las familias se pusieran la vacuna. (Por Gustavo Cárdenas)
Vacunación contra sarampión provoca caos vial en Av. López Mateos
Tremendo caos vehicular se generó esta mañana de viernes sobre los carriles laterales de avenida López Mateos, a las afueras del centro cultural Las Águilas, pues ahí fue colocado un puesto de vacunación contra sarampión con modalidad vehicular. Y esto provocó que padres de familia llevaran a los niños desde temprano y se hiciera una enorme fila de autos y camionetas. Así lo justificó la señora Jazmín.