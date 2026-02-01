Tremendo caos vehicular se generó esta mañana de viernes sobre los carriles laterales de avenida López Mateos, a las afueras del centro cultural Las Águilas, pues ahí fue colocado un puesto de vacunación contra sarampión con modalidad vehicular. Y esto provocó que padres de familia llevaran a los niños desde temprano y se hiciera una enorme fila de autos y camionetas. Así lo justificó la señora Jazmín.

“¿A que vinieron? platiqueme – A ponernos la vacuna del sarampión – ¿y le dijeron que en el carro se podía? – Si vimos un video nos dijeron que aquí era para los vehículos pero se hizo un relajo – ¿se hizo un relajo verdad? como que no nos pusimos de acuerdo, o al contrario, ahora todos queremos la vacuna – mas bien yo creo que todos estamos interesados en ponérnosla – ¿y ya no va ir a la escuela? – no, preferible ponérsela y que vaya el lunes protegido – con su cubrebocas ya también – si, más vale”.

Afortunadamente, elementos de la policía Vial del Estado llegaron a poner orden y a coordinar los turnos para que las familias se pusieran la vacuna. (Por Gustavo Cárdenas)