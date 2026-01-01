La atleta mexicana Miriam Morales ganó hoy la carrera de los 33 kilómetros del Ultramaratón de Hong Kong, considerada una de las pruebas más exigentes en todo el mundo.

Morales nacida en Oaxaca, finalizó el recorrido con un tiempo de 02 horas 47.49 minutos. Completaron el podio Kaili Fan y Dayu Wang. Cabe mencionar que es la primera etapa, pues la prueba finaliza el domingo para completar un total de 100 kilómetros, con la salida en la península de Sai Kung y la meta en Tai Mo Shan, considerada la montaña más alta del país. (Por Martín Navarro Vásquez)