El torero hidrocálido Héctor Gutiérrez se declara listo para el domingo a las 4:30 de la tarde abrir la Feria de Aniversario en la Plaza Nuevo Progreso, con 6 toros de Teofilo Gómez. Explica que será muy especial compartir el ruedo con Sergio Flores y el español Juan Ortega, por los motivos que explica.

“Me encanta el maestro Juan Ortega es un referente, un torero de culto, me la paso viendo sus videos de él porque lo admiro y me encanta su forma de torear, y Sergio es un torero aguerrido y con un valor y capacidad extraordinaria. El cartel tiene todos los ingredientes”.

Gutiérrez dice que Guadalajara es su segunda plaza, pues desde sus inicios siempre lo ha apoyado. “La verdad desde que vine y triunfe en un festival como becerrista, después como novillero, tome alternativa acá y siempre para mi esta afición será especial, además mi segunda plaza, sin duda después de Aguascalientes, me gana siempre ese gran apoyo de la gente en Guadalajara”, dijo Gutiérrez. (Por Martín Navarro Vásquez)