La nave Dragon de SpaceX finalizó esta madrugada su regreso anticipado a la Tierra, tras la suspensión de la misión Crew-11 por un problema médico dentro de la tripulación.

La cápsula amerizó con éxito frente a la costa de San Diego luego de un viaje de 11 horas, poco antes de las 03:00 horas del 15 de enero.

A bordo viajaban los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke (NASA), Kimiya Yui (JAXA) y Oleg Platonov (Roscosmos), quienes permanecieron 167 días en órbita.

Es la primera ocasión en que una misión regresa antes de lo previsto por la enfermedad de un tripulante.

La NASA recordó que estancias prolongadas en microgravedad afectan huesos, músculos, sistema cardiovascular e inmunidad.

La misión Crew-12 está programada para despegar en febrero desde Florida.