Odin Dupeyron, reconocido dramaturgo, regresa a Guadalajara, con la puesta en escena “Veintidós Veintidós”, y pese a tener mas de cinco proyectos en simultaneo, ya se encuentra buscando que más transmitirle a su publico, así lo compartió en entrevista con Notisistema.

“Creo que la siguiente obra, y esto es real, no sé si la siguiente puede ser específicamente, pero una de las que siguen, voy a hablar de la vejez, no te preparas realmente para la vejez, te dicen cosas muy lindas, y la vejez, y ya, y tal, pero la vejez es un asunto muy complicado, es darte cuenta que ya no vas a funcionar, que ya no es lo mismo, que ya no aguantas lo mismo, que ya no puedes, que es el principio del fin, que el cuerpo va diciendo muchas gracias, ahí nos vemos, ya no podemos morir. Es muy difícil la vejez, la vejez es para valientes”.

“Veintidós Veintidós” se presenta con una única función este viernes en el teatro galerías, para hacer reír y reflexionar a los tapatíos. (Por Pilar Gutiérrez)