Por lo menos 223 “muertes sospechosas” se han registrado por la epidemia de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo informa la Organización Mundial de la Salud.

En un informe publicado por su oficina regional para África, el organismo internacional afirma que, hasta el 24 de mayo, la RDC había notificado 906 casos sospechosos, incluidas 223 muertes.

De 295 muestras analizadas, 105 casos, incluidas 10 muertes, fueron confirmados por laboratorio en 13 zonas sanitarias del Congo.

El epicentro del brote continúa siendo Ituri, que concentra casi el 90 por ciento de los casos confirmados.