Durante la actual administración han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios por sus vínculos con organizaciones delictivas, de los cuales, seis eran alcaldes, así lo confirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“También durante esta administración, las instituciones que integran el gabinete de seguridad, se han detenido 85, funcionarios y funcionarios públicos, entre los que se encuentran siete presidentes municipales en funciones al momento de su detención. Este es un compromiso con la serie impunidad y la convicción de qué en donde existen indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o ex funcionarios públicos, serán investigados y detenidos”.

Es muy importante, añade, que la ciudadanía esté enterada que estas acciones se han tomado sin importar a cuál partido político pertenezcan dichos funcionarios. (Por Arturo García Caudillo)