Es inaceptable la violencia que viven los niños en México, pero es todavía más inaceptable que el Ejecutivo Federal se haga la víctima ante esta situación, dice la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

“Lo que pasó con Emiliano a mí me cimbró en lo personal, fue una cosa que yo, una de las canciones favoritas mías es la de Mercedes Sosa: ‘Sólo le pido a Dios que el dolor nunca me sea indiferente’ y siento que muchos políticos ven la cifra de niños muertos como si fuera algo más. ¿Ustedes se acuerdan del evento en Morelia? Donde justamente puse miles de pares de zapatos, porque esta organización de la sociedad civil asegura que son 13 mil 431 niños los asesinados. Lo que pasó con Emiliano es que en su agonía él gritaba que no se quería morir y por eso yo creo que cimbró a todo mundo. Y esto está haciendo que ma gente diga yo no quiero un gobierno que siempre se hace el víctima como fue el caso del presidente de decir que lo queremos afectar a él”. (Por Arturo García Caudillo)