Vicente Fernández Jr. ganó la demanda que había interpuesto su ex esposa Karina Ortegón por supuesta violencia familiar y amenazas en el 2020.

En entrevista con Notisistema, el cantante de “El Charro de Huentitán” aseguró que a pesar de que se intentó manchar su apellido y nombre, comprobó que su honorabilidad quedó intacta.

“Mira yo que creo en las leyes mexicanas, todo tiene su tiempo y forma, pero no se podrá declarar nada hasta que yo tuviera un papel firmado y ahí están las pruebas se trató de hacer una mancha a mi apellido y a mi nombre y ahí está la prueba no hay ninguna mancha ningún daño, entonces yo estoy muy orgulloso y tengo mi honorabilidad en su lugar y digno como siempre ha sido”.

Además, Vicente Fernández Jr. adelantó que hay una productora que está interesada en llevar a la pantalla su historia de vida, por lo que pronto podría realizarse una bioserie. (Por Katia Plascencia Muciño)