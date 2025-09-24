La reunión de seguimiento al acuerdo de seguridad firmado con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se llevará a cabo la próxima semana, en Texas, y no es de las llamadas de primer nivel, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es en los Estados Unidos, creo que es en Texas, y es, no es, digamos, de primer nivel, no van los secretarios pero van a nivel subsecretarios para darle seguimiento a este entendimiento al que llegamos con Estados Unidos en materia de seguridad”.

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo comentó que la Marina y la Defensa Nacional están desarrollando proyectos de investigación para generar sus propios aviones no tripulados. En el primer caso, el proyecto está vinculado con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y con otras instituciones de investigación nacionales y en el caso de la Defensa son ellos mismos, quienes están desarrollando estos aviones. (Por Arturo García Caudillo)