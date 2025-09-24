La cantante Yuridia festeja el lanzamiento de su nuevo disco “Monumental, en vivo desde la Plaza de Toros La México”, con el que cerró su exitosa gira Sin Llorar.

El material reúne las 37 canciones que interpretó en el recinto ante más de 40 mil personas y con colaboraciones con artistas como Carlos Rivera, Majo Aguilar y Reyli.

Además, con este lanzamiento, Yuridia celebra el que se convirtió en la primera mujer en agotar un concierto en formato 360° en la Plaza de Toros La México, al mismo tiempo que plataformas musicales la colocan como la cantante más escuchada a nivel nacional. (Por Katia Plascencia Muciño)