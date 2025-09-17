Con el Teatro Galerías a su máxima capacidad, la noche de este martes comenzó la corta temporada de la puesta en escena “7 veces adiós” en Guadalajara, que en esta ocasión fue protagonizada por su creador, Alan Estrada, quien estuvo acompañado por Lety Sahagún y Rubén Branco.

La obra narra la historia de una pareja que, al llegar a su séptimo aniversario, enfrenta una profunda crisis, por lo que recorren momentos fundamentales de su relación, explorando el amor, la pérdida y la esperanza desde una mirada íntima y musical.

Durante la función, los más de mil 500 asistentes se mantuvieron atentos a lo que sucedía en el escenario y en diversos momentos se escuchaban las expresiones del público, que al finalizar ovacionó a los actores de pie.

7 veces adiós continuará con funciones hasta el próximo domingo, pero con las actuaciones de Macarena García, Patricio Gallardo y Rubén Branco, en el mismo recinto. (Por Katia Plascencia Muciño)